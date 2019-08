Forte odore di acido cloridrico in vicolo Galeazzo a Biella. Paura dei residenti e passanti

Allarmati dal forte odore di acido cloridrico, alcuni residenti della zona tra via Dante Alighieri e Vicolo Galeazzo a Biella, oggi alle 18, hanno allertato i soccorsi. Immediatamente è giunta all'indirizzo una squadra dei vigili del fuoco con un mezzo della Nbcr e personale specializzato (nucleare - biologico - chimico - radiologico). Da una prima valutazioni è apparso che in effetti un tipo di acido sarebbe stato versato sull'edera di un muretto di confine con la stradina chiusa al traffico, probabilmente con il chiaro effetto di far seccare il rampicante. L'autore del gesto, non ha tenuto presente però che le foglie possono essere toccate da passanti e bambini con il pericolo di forti ustioni, oltre alla respirazione stessa molto irritante se inalato.

Cos'è l'acido cloridrico. Si presenta a temperatura ambiente come un acido gassoso, incolore ma dall’odore fortemente irritante per le vie respiratorie umane. Altamente corrosivo, può essere pericoloso quindi non deve essere inalato e non deve entrare in contatto con la pelle o con le mucose.