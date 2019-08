Fornisce il nome sbagliato ma gli agenti della volante non ci cascano. Denunciato un 40enne

Ieri pomeriggio alle 14,30, gli operatori della squadra volante fermano due soggetti per un controllo. Identificati, il controllo in banca dati dice che non hanno nulla a loro carico. Ma qualcosa non ha convinto gli agenti. In realtà un poliziotto ricorda che i dati forniti di uno dei due potevano non essere corretti. Portato in questura, l'uomo viene sottoposto a rilievi fotografici. Al soggetto, infatti, risulta essere stato emesso un foglio di via dal questore di Biella, datato 27 dicembre 2018, per reati in materia di droga. Alla prima identificazione, l'uomo aveva fornito agli agenti il cognome vero ma il nome falso cercando così di passare inosservato. Il 40enne, residente a Macerata, è stato denunciato per inottemperanza dell’ordine del questore e falsa attestazione sull'identità personale.