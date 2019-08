Falsi carabiniere e avvocato mettono a segno la truffa ai danni di una pensionata biellese

Dopo i tre casi di tentati raggiri di ieri, sempre nella stessa giornata intorno alle 13, la coppia di truffatori ha messo a segno il quarto tentativo. Vittima una 90enne residente in via Repubblica a Biella. La pensionata è stata raggiunta da una telefonata di un sedicente avvocato che la metteva al corrente di un fantomatico incidente nel quale era coinvolto il figlio. Per il suo rilascio avrebbe dovuto pagare la cauzione ad un carabiniere che si sarebbe presentato, pochi minuti dopo, nell'alloggio di via Repubblica. L'anziana ha così consegnato nelle mani del truffatore 300 euro in contante oltre ad un monile in oro.

I militari dell'Arma avvertono la popolazione di non consegnare mai denaro a ipotetici carabinieri. I militari non riscuotono mai i soldi recandosi nelle abitazioni dei cittadini. Il pagamento di un eventuale verbale potrà essere effettuato tramite bollettino postale o direttamente in caserma.