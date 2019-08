Candelo in lutto, muore a 60 anni Renzo Rubele

Lutto a Candelo. Nella giornata odierna è mancato all'affetto dei suoi cari Renzo Rubele all'età di 60 anni. Rubele era molto conosciuto in paese. In queste ore il primo cittadino Paolo Gelone ha inviato al nostro giornale una lettera di ricordo che recita: “Oggi (venerdì 9 agosto ndr) l’amico e collaboratore Renzo Rubele ci ha lasciati. Persona sempre disponibile, rispettosa e professionalmente molto preparata. Ci conoscevamo fin da ragazzi avendo militato insieme nelle file dell’associazione sportiva di pallavolo Candelo 70 ed in seguito con l’associazione sportiva di calcio Valle Candelo. Ci siamo poi ritrovati insieme a condividere la vita amministrativa di Candelo: Renzo ha prestato servizio per il paese in qualità di vigile inizialmente per poi dedicarsi al Commercio e Suap. Un crudele destino ci ha tolto la tua presenza lasciando in tutti noi una grande tristezza, ma una persona non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. E noi cercheremo di ricordarti sempre, amico mio. Sono vicino alla moglie Carla e alla figlia Sara in questo triste giorno, a loro porgo a nome dell'amministrazione comunale le più sentite condoglianze”.

La corona sarà recitata domenica 11 agosto, alle 17.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Lunedì 12 gli uffici comunali resteranno chiusi dalle 9.30 alle 10.30 per permettere ai suoi colleghi di porgere l'ultimo commosso saluto. Le esequie si celebreranno alla chiesa parrocchiale di San Pietro, alle 9.30.