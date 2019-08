Musica, grigliate, cosplay party e corse: 5 giorni di eventi con Bioglio in Festa

Conto alla rovescia per Bioglio in Festa. Dal 14 al 18 agosto, serate da non perdere (con orario d'inizio alle 19) con grigliate biogliesi, fritto misto di pesce e ogni giorno un piatto speciale (14 agosto: maialino allo spiedo; 15 agosto: panissa; 16 agosto: orata al cartoccio; 17 agosto: polenta, salsiccia e funghi; 18 agosto: impepata di cozze). Oltre al cibo delizioso, si balla ogni giorno: giovedì 15 e domenica 18 discoteca con Manu DJ, sabato 17 serata musicale con Daniel Mas.

Inoltre, come da tradizione, nella serata di venerdì 16 agosto si terrà la ventiduesima edizione della gara podistica che si svolgerà su territorio del comune di Bioglio. Il ritrovo presso l’area festeggiamenti è previsto a partire dalle 17, con apertura delle iscrizioni.Alle 18 è prevista la partenza della Strabioglio Baby per bambini e bambine al di sotto dei dieci anni. Alle 19 partenza della Strabioglio classic, con lunghezza del percorso di circa 7 Km.Da quest’anno si prevede anche una camminata nordic walking su un anello di 4,5 km: il costo di iscrizione è di 3 euro. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Altri eventi in programma sono: il torneo di scala 40 (giovedì 15), Santa Messa e pranzo dell’Assunta con prenotazione obbligatoria (giovedì 15) ed estrazione della lotteria dell'Assunta (domenica 18). Non vanno, inoltre, dimenticati il 2° motor meeting Bioglio “Storiche a cena” (sabato 17), raduno non competitivo aperto ad autovetture e motocicli marcianti immatricolati da almeno 30 anni. Il giro turistico prevede sosta e visita presso la pro loco di Vaglio Pettinengo. Domenica 18, avrà luogo il Cosplay Party aperto a tutti gli appassionati di fumetti, cartoni animati e film. Un'occasione per interpretare il proprio personaggio preferito.

Presente anche un'esposizione delle opere degli allievi dei corsi di fumetto dell’UPB, tenuti da Andrea Osella e Gloria Meluzzi, (Sparvierosart) del collettivo Fumetti di Sabbia e autori del fumetto Orsa Maggiore, di cui saranno visibili le tavole.