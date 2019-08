Premiato a Roma agente della polizia penitenziaria

Importante riconoscimento nel Biellese. L'assistente capo coordinatore Fioramante Nisticò (tra le fila della polizia penitenziaria di Biella) è stato promosso vice sovrintendente per merito straordinario. Nisticò era intervenuto per salvare la vita di un ragazzo trovatosi in grande difficoltà. Nisticò è stato premiato a Roma al comando centrale.