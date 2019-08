Lavori a Candelo, attenzione ai giovani e sicurezza per i pedoni

Sono terminati i lavori di sostituzione dei pali e posizionamento di nuove lampade a LED nell'ex area mercatale, piazza Marinai d'Italia, a Candelo. A seguito dell’ intervento la piazza, spazio gioco per ragazzi, godrà di una migliore illuminazione e potrà essere utilizzata anche nelle ore serali.

Anche i lavori di manutenzione, nello specifico riparazione della staccionata in legno al Parco dell'Albero d'Oro, sono terminati in questi giorni. Il Parco ha da poco compiuto dieci anni, fu inaugurato il 9 maggio 2009. Si tratta di un’area gioco priva di barriere, tra le poche in Italia ad essere stata concepita e realizzata per consentire l’integrazione tra bambini, disabili e non, attraverso il gioco.

Infine via De Bais e Corso Libertà ha i suoi nuovi percorsi e passaggi pedonali rialzati e sono stati rialzati i passaggi pedonali anche in via Castellengo dopo la segnalazione dei residenti preoccupati per la velocità con cui le auto transitano su quel tratto di strada. Ulteriori controlli verranno effettuati dalla polizia municipale. La tutela e la messa in sicurezza delle strade per i pedoni è un'esigenza per tutta la città, ancor più sentita nelle strade del nucleo di antica formazione poichè, a causa dell'impianto medievale, risultano strette.

In programma per il mese di agosto ci sono ulteriori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole con il rifacimento del cornicione alla scuola media, il cambio del quadro elettrico dell'ascensore alla scuola elementare per rispondere alle necessità di adeguamento normativo per la sicurezza e il rifacimento impermeabilizzazione e riparazione di due bocchettoni per lo scarico delle acque meteoriche alla scuola primaria.