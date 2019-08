In arrivo nuovi murales a Casapinta

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio nell'ultimo Consiglio Comunale del 22 luglio, l'amministrazione di Casapinta ha programmato i prossimi interventi: "Continueremo a piazzare il porfido sulle strade in mezzo alle frazioni allo scopo di dare valore alle case. - dice il sindaco Mauro Fangazio - Inoltre, stiamo terminando l'area per la socializzazione dei cani, e, in autunno o nella prossima primavera, abbiamo intenzione di abbellire, con soldi nostri, la rotonda posta all'inizio del paese, chiedendo il permesso alla Provincia trattandosi di strada provinciale.".

In tema di abbellimento del paese, l'amministrazione è al lavoro per individuare le zone dove saranno realizzati nuovi murales: "Abbiamo già due murales in via Bosco ed al parco giochi. - spiega il primo cittadino - La nostra intenzione è quella di coprire alcuni muri di cemento armato, e stiamo facendo il giro per il paese per valutare dove sistemare i nuovi murales. Come per i precedenti, chiederemo l'intervento degli studenti del liceo artistico a cui metteremo a disposizione il materiale.".