Tre biellesi al Ritiro Azzurrini Under 20 di spada

Sono state diramate mercoledì 7 agosto le convocazioni e le autorizzazioni al Ritiro Azzurrini Under 20 di spada (classi dal 2000 al 2005), che si terranno a Vigna di Valle dal 4 al 14 settembre.

Triplo centro per la sezione scherma della Pietro Micca: Vittoria Siletti è stata una delle 20 convocate dal CT della Nazionale Sandro Cuomo, grazie agli ottimi risultati ottenuti nella stagione 2018\2019. Vittoria è attualmente al numero 4 del ranking cadetti (classi 2003, 2004 e 2005) e al numero uno delle atlete del 2004.

“E’ una convocazione di prestigio” spiega l’istruttrice Jessica Lagna. “Abbiamo lavorato molto quest’anno e questo era uno degli obiettivi. Ovviamente dovrà essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. Il vero lavoro inizia adesso per i prossimi anni”. Dopo l’autorizzazione al TARG (ritiro Under 17) a Roccaporena in luglio, Siletti incrocerà nuovamente le lame con atlete di altissimo livello, anche internazionale (tra le convocate, anche la vicecampionessa del Mondo di categoria cadette, Gaia Caforio).

Autorizzazione accettata anche per Francesco Ferraioli, che sarà uno dei 20 autorizzati (in aggiunta ai 20 convocati) a partecipare a proprie spese al ritiro. Uscito dalla categoria cadetti, al primo anno nella categoria giovani (classi 2000, 2001 e 2002) si trova attualmente alla 36° posizione nel ranking. “Francesco ha concluso la stagione con un ottimo 8° posto al Campionato Italiano” spiega il Maestro Cinzia Sacchetti. “speravamo in questa autorizzazione, una bella soddisfazione sia per l’atleta, sia per la nostra società. Speriamo che anche per lui sia l’inizio di un percorso all’interno della Nazionale Under 20”.

A chiudere il cerchio è arrivata anche l’autorizzazione di partecipazione tra i tecnici dell’Istruttrice Nazionale Jessica Lagna, che assisterà agli allenamenti dei due atleti biellesi. “E’ una bella soddisfazione e soprattutto confido che possa essere un’ottima esperienza di crescita lavorativa e personale” dice Lagna. Le attività schermistiche riprenderanno nella prima metà di settembre, in vista delle competizioni di ottobre. Per informazioni sui corsi potrete rivolgervi all’Accademia dello Sport di Biella, in Corso Pella 15.