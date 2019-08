Questa sera il Valle-Oropa Trail, un aiuto concreto ai bimbi colpiti dal cancro

Sport, amicizia e solidarietà: sono queste le parole d’ordine del Valle-Oropa Trail, in programma oggi nel tardo pomeriggio. La manifestazione è qualcosa oltre la solita corsa/camminata podistica non competitiva: in questo caso, infatti, il ricavato andrà completamente ad una onlus che si occupa dei più deboli, i più indifesi, ovvero i bambini e i ragazzi colpiti dal cancro. La onlus è l’UGI, Unione Genitori Italiani, ed è direttamente collegata all’Ospedale Regina Margherita di Torino che è all’avanguardia in questo settore. A far da garante sull’effettivo utilizzo di quanto incassato è il candelese Nico Guarnieri, titolare di Jole Staff Parrucchieri, che ha avuto bisogno proprio di quell’ospedale e che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare l’Ugi.Il percorso parte da frazione Valle di Pralungo ed arriva al Santuario di Oropa seguendo il sentiero D3, ben tracciato e pulito: sono circa 4 chilometri e mezzo con un dislivello di circa 500 metri. La partenza è fissata alle 17.30 per tutti i camminatori, alle 19 per chi vorrà affrontarlo di corsa. Lo scorso anno ben 650 persone presero parte all’evento che viene riproposto ogni anno l’8 di agosto. All’arrivo tutti i partecipanti troveranno un buon ristoro e potranno gustare un piatto di polenta concia serviti nelle Sale del Pellegrino, messe a disposizione dall’Amministrazione del Santuario. Ulteriori info contattando Nico al n° 333.6189371.