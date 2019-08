Le bocce fanno tappa a Rosazza, al via il 1° Trofeo “Mario Radice”

Lo sport a squadre fa tappa a Rosazza. Domenica 11 agosto si terrà il 1° Trofeo “Mario Radice”, in onore dello storico organizzatore di tornei di bocce. Nello specifico, avranno inizio gare di bocce a baraonda a quadrette libera a tutti (esclusi, però, gli iscritti di categoria A-B).

Le gare si svolgeranno al mattino, dalle 9.30, con vittoria agli 11 punti o con il punteggio più alto di una coppia al termine dei 90 minuti a disposizione. La finale si giocherà alle 15, ai 13 punti senza limiti di orario. Premi per tutti i partecipanti. “Un grazie particolare al comune di Rosazza per aver reso regolamentare il campo di bocce e per il contributo del parco premi” dichiarano gli organizzatori.

Per informazioni: 347 0537574 (Alberto).