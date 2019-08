Importanti conferme per la Chiavazzese. In queste ore, la società biellese ha comunicato che Davide De Simone vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia della Chiavazzese. Il classe '87 ha guidato la retroguardia la scorsa stagione con 20 presenze e 3 reti all'attivo. “Un giocatore di grande esperienza e carisma su cui la società e il tecnico vogliono puntare fortemente “ recita in una nota stampa il club biellese.