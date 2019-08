Basket femminile, pubblicato il calendario della Serie C regionale

Inizierà nel weekend del 5/6 ottobre il campionato piemontese 2019/2020 di pallacanestro femminile a cui il Basket Femminile Biellese parteciperà per il quarto anno consecutivo, chiamato a difende l'ottimo risultato dello scorso anno. Partenza subito in salita per la compagine biellese.

Nella prima giornata ospiterà ai Salesiani la Beinaschese, artefice lo scorso anno, insieme alla squadra laniera , di un'avvincente serie playoff conclusasi all'ultima gara con un solo canestro di vantaggio per la Bfb. I presupposti sono tuti per un'ulteriore sfida al cardiopalma. Proibitiva la seconda giornata quando Biella farà visita ai campioni in carica di Torino Teen Basket, che hanno sfiorato agli spareggi la qualificazione in serie A. Ancora una trasferta difficile nella terza giornata. Questa volta a Moncalieri, altra squadra in corsa per il titolo.

Si dovrà invece attendere la decima giornata per il derby con Vercelli, partita sempre sentitissima. Senza Ivrea retrocessa, con le rinunce di Bra, 5pari e Atlavir, le novità di quest'anno sono sicuramente Novara, che ha rilevato i titoli di Cameri, Chieri e la terribile Castelnuovo Scrivia, a tutti gli effetti squadra a supporto della compagine di serie A, come già succede per Moncalieri. Con questi presupposti si capisce che il livello si è ulteriormente alzato.

La Serie C piemontese, regione dove non è presente una Serie B, sta assumendo i valori delle altre serie cadette. Testimonianza ne è proprio Torino Teen Basket che lo scorso anno, dopo aver vinto il campionato piemontese, è andata agli spareggi con le prime classificate delle serie B di altre regioni e si era arresa solo nella finalissima perdendo il treno per la serie A esclusivamente per differenza canestri. Per questo c'è tanto orgoglio in casa Bfb per una formazione che ben può fare in un contesto tutt'altro che facile.