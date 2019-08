Scarsa illuminazione a Valdilana, Carli: “In arrivo 19 nuovi punti luce”

A stretto giro di posta è arrivato il commento del sindaco di Valdilana, Mario Carli, riguardo la polemica mossa dal Movimento 5 Stelle sulla mancata illuminazioni nelle frazioni di Polto e Botto a Trivero. “Ringrazio per la segnalazione, in effetti ci era stato fatto presente il disagio. Sta per terminare uno studio di tecnici specializzati per incrementare l’illuminazione nel rispetto del nostro progetto, che prevede un risparmio energetico a Valdilana e in modo che i nuovi punti luce siano coerenti e rispettosi del territorio. Il prima possibile, terminata l’intera valutazione, arriveranno 19 punti luce nuovi nell’ex comune di Trivero in sostituzione e per incrementare dove fabbisogna l’illuminazione locale”.