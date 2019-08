Illuminazione a Valdilana, M5S: “I residenti sperano…nella luna piena”

Scarsa illuminazione a Valdilana, località di Trivero. Questa la nota che gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno riportato sui social: “Nell'ex Comune di Trivero tra le frazioni Botto e Polto i residenti sperano... Nella luna piena. Questo perché nel tratto del rettilineo tra la chiesa e la frazione Botto l'illuminazione ormai da diversi mesi è carente. Ci siamo recati sul posto per conoscere i cittadini che lamentano il disagio. Ci hanno raccontato che, oltre alla scarsa illuminazione, da più di un mese uno dei lampioni è guasto. Alcuni dei residenti ci hanno detto di essersi rivolti senza successo all'amministrazione comunale che invitiamo a prendere a cuore il problema, iniziando a riparare il palo guasto e in seguito a incontrare di nuovo i cittadini della frazione per trovare insieme una soluzione per tutelare l'incolumità di chi cammina a piedi”.