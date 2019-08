Parte col botto “Agosto a Callabiana” e questa sera Tracy Spencer in concerto - FOTOGALLERY

Partenza col botto a Callabiana, l’appuntamento dell’estate in paese con la pro loco non poteva andare meglio. Oltre 1000 coperti serviti nella sola serata di sabato e pista da ballo stracolma di giovani e amici che hanno aspettato l’apertura della festa dallo scorso agosto, per il buon cibo garantito e per l’atmosfera di allegria.

Questa sera la pro loco è pronta per ospitare l’incredibile Tracy Spencer e Vocalist. Le panche di Callabiana si riempiranno, quest’anno per assistere all’esibizione della cantante e attrice degli anni 80. Il concerto è gratuito e non sarà possibile prenotare, per questo l’affluenza sarà alta già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto.