"Le stelle dopo cena" alla Trappa di Sordevolo

Secondo gli esperti la notte in cui le stelle cadenti sono più numerose non è più il 10, ma il 12 agosto.

In ragione di questo studio, lunedì 12 agosto alla Trappa di Sordevolo è in programma una serata di G'Astronomia, in cui l'Unione Biellese Astrofili accompagnerà i presenti alla scoperta delle meraviglie del cielo. L'evento si intitola "Le stelle dopo cena" in quanto si potrà cenare, e anche pernottare, alla Trappa con prenotazione obbligatoria entro sabato 10, chiamando il 3493269048 oppure il 3482703135, oppure scrivendo al coordinatore@ecomuseo.it . In caso di maltempo l'osservazione delle stelle avverrà all'interno della Trappa con strumenti digitali.

La Trappa è raggiungibile attraverso due percorsi. A piedi: arrivati a Sordevolo, lasciare l'auto in località Prera a monte del paese e salire a piedi lungo la mulattiera (60 minuti - seguire le indicazioni). In auto: arrivati al Santuario di Oropa, seguire per 8 km la SP512 del Tracciolino fino all'indicazione Trappa, dove si lascia l'auto e si scende a piedi lungo la strada sterrata a sinistra (10 minuti - seguire le indicazioni).