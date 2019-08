Le bandiere del Mutuo Soccorso in mostra fotografica a Sostegno per il 145° anniversario

Il 1° marzo 1874 veniva formalmente costituita la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sostegno, con lo scopo di sostenere i soci lavoratori in caso di necessità, di malattia, di infortunio e di vecchiaia. Il sodalizio si prefiggeva anche di favorire l’istruzione, il benessere del socio, con uno spirito di fratellanza. 145 anni sono un traguardo importante per la Società operaia, oggi gestita da un direttivo tutto femminile con la presidente Graziella Turetta e che conta 178 soci. La SOMS è attiva sul territorio con il servizio di trasporto rivolto ai soci in difficoltà, soprattutto per il raggiungimento di luoghi di cura o servizi distanti e difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, con la messa a disposizione di ausili ortopedici, con l’attivazione di corsi finalizzati al benessere motorio. In collaborazione con la Consulta delle Soms Biellesi, il sodalizio si impegna nella promozione di interventi di prevenzione, in particolare oculistica e dermatologica e propone, attraverso la Fimiv (Federazione che riunisce le Soms a livello nazionale), numerose convenzioni in ambito sanitario. Fulcro delle attività è sempre la sede sociale di via della Rovere, con l’accogliente salone e il punto di ristoro aperto ai soci: essenziali punti di riferimento per la Comunità.

In occasione di questo importante anniversario e in concomitanza con la festa patronale, la sede sociale di via Rovere nel salone polivalente ospiterà dal 9 al 13 agosto la mostra fotografica “Una bandiera per un ideale. Il Mutuo Soccorso attraverso i suoi vessilli” realizzata dalla Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso” onlus, ente afferente alla Regione Piemonte, che svolge attività legate alla conoscenza, valorizzazione, acquisizione e conservazione del patrimonio storico-documentale ed artistico del Mutualismo piemontese. La mostra verrà inaugurata venerdì 9 agosto, alle 21 e sarà introdotta da una conferenza di presentazione proposta da una delle due curatrici, Mariella Zanetta, della Fondazione. Seguirà l’esclusiva proiezione del filmato “Un viaggio...” nel laboratorio di restauro tessile dell’Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiæ” dell’Isola San Giulio, Orta, che si è occupato del restauro di numerose bandiere appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso. In occasione della mostra sarà esposta al pubblico anche la bandiera storica della Soms di Sostegno, inaugurata nel 1875 e restaurata nel 2005.

La mostra sarà visitabile fino al 13 agosto tutti i giorni dalle 16 alle 23.