Incontro al Museo del Bramaterra di Sostegno con “Fuori dalla plastica!”

La plastica cos’è? Si può riciclare? Che pericoli ci sono per l’ambiente e per l’uomo? La plastica e microplastiche: i problemi ambientali sull’ecosistema, sul pianeta, sull’uomo (qualità di vita, qualità del cibo, economia- turismo sostenibile), necessità di vivere consapevole e sostenibile.

Di questo e molto altro si parlerà all’incontro a ingresso libero “Fuori dalla plastica” organizzato per giovedì 15 agosto al Museo del Bramaterra di Sostegno dalle 16 alle 17. Durante il pomeriggio insieme verranno esposti gli elaborati degli studenti dell’ Istituto professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della Ristorazione alberghiera "M. Soldati", sede di Gattinara (VC). Frutto di impegno e gran lavoro.

Tanti interrogativi sono stati affrontati nel concorso “Fuori dalla Plastica! Un percorso da costruire” proposta dal Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030 (CNESA2030) della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO per l’anno scolastico 2018/2019.

Il tema della plastica? Un’importante riflessione rivolta a grandi e piccini sulla necessità di vivere responsabilmente ogni giorno nella consapevolezza che ogni piccolo contributo alla salvaguardia dell’ambiente può fare la differenza.