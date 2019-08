Ubriaco perso alle 16 di ieri disturba i clienti di un locale in Biella. Denunciato

E' stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un uomo di origine nordafricana di 57 anni. Ieri pomeriggio alle 16, la sala operativa della polizia è stata contattata per un uomo ubriaco che disturbava i clienti di un locale in via XX settembre a Biella. Individuato dagli agenti, il marocchino è stato trovato in forte alterazione alcolica e con un coltello a serramanico di 12 centimetri in totale con lama appuntita e seghettata. Inevitabile per lui la denuncia.