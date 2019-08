Tornano i falsi carabinieri o avvocati. Tre casi nella sola mattina di mercoledì ai danni di anziani

Sono ben tre i casi successi nella mattinata di mercoledì 7 agosto, nelle vicinanze di via Rosmini e via Provinciale a Biella, ai danni degli anziani. Cosa è successo? All'anziano è giunta una telefonata da parte dei truffatori (falsi carabinieri o marescialli) durante la quale viene avvertito di una fantomatica necessità di denaro di un parente stretto, in momentanea difficoltà e magari chiuso tra le mura di una caserma dei militari dell'Arma. Le cifre richieste si aggirano dalle centinaia fino ad arrivare a diverse migliaia di euro. Fortunatamente in tutti i casi di ieri, nessun anziano è caduto nella trappola dei truffatori. Messi al corrente, ora i carabinieri stanno indagando per cercare di arrivare agli autori della tentata truffa.