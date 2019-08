Pur di mantenere il denaro dalla vendita della droga si autodenuncia

Una vendita per 500 euro di cocaina, la presunta mancata consegna, la paura del compratore, la telefonata ai carabinieri. Riassumiamo così la vicenda, per certi versi grottesca, che porta alla denuncia per detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti di un 34enne di Occhieppo Inferiore e la segnalazione in prefettura come assuntore, dell'acquirente un 40enne di Biella. Entrambi nordafricani, si incontrano nell'abitazione del pusher, nel comune della Valle Elvo, per il ritiro della cocaina. Sono le 3 di notte del 7 agosto quando alla consegna della droga scoppia la lite tra venditore e acquirente. Alla base forse un probabile incasso di 500 euro e una mancata consegna della merce. Fatto è che l'acquirente si inalbera a tal punto da spaventare lo spacciatore, obbligato così a richiedere l'intervento dei carabinieri. I militari calmano le parti, perquisiscono l'alloggio, trovano e sequestrano un bilancino di precisione, ma della cocaina nessuna traccia. Attualmente l'indagine non è ancora chiusa, sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.