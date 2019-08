Maltempo: masso danneggia auto e albero cade sul tetto di una cascina

I carabinieri sono dovuti intervenire, ieri pomeriggio, in due occasioni per constatare i danni provocati dal maltempo. Alle 15, un masso di discrete dimensioni caduto dalla riva, ha terminato la sua corsa contro una Peugeot 106, parcheggiata regolarmente, di proprietà di un 52enne, in frazione Piana a Mosso nel comune di Valdilana. Auto danneggiata e portata via dal carro attrezzi.

Un'ora più tardi, un grosso albero si è abbattuto sulla strada che conduce da Vigliano a Ronco, danneggiando una parte di tetto di una cascina. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona mentre i carabinieri hanno constatato i lievi danni al tetto con i proprietari di 71 e 65 anni presenti.