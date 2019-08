Esce di strada dopo la movida di Viverone: tre 18enni feriti

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le dinamiche dell'incidente successo questa notte alle 3 a Viverone sulla sp 228. Tre giovani tutti di 18 anni, due ragazzi e una ragazza di Livorno Ferraris, a bordo della Lancia Ypsilon, sono rimasti contusi e feriti in maniera lieve per l'impatto contro un new jersey in cemento. E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarli all'ospedale. Una prima ipotesi, da verificare, potrebbe essere l'elevata velocità unita all'asfalto viscido della pioggia caduta durante la giornata.