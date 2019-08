Entra in panetteria e nel mentre le rubano l'auto parcheggiata fuori

Furto di una Fiat Panda colore nero, ieri mattina alle 9, in via Vercellone a Cavaglià. La moglie del proprietario dell'automobile è entrata nel negozio per comprare il pane. All'uscita non ha più trovato il mezzo che pochi minuti prima aveva parcheggiato nelle vicinanze. Alla base del fatto potrebbe esserci una dimenticanza delle chiavi inserite nel cruscotto del mezzo, ma questa rimane solo un'ipotesi. Indagini affidate ai carabinieri.