Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi. Vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco di Biella, questa mattina intorno alle 10, in via Asti, una perpendicolare di via Torino. Ad avvertirli sono stati gli operatori dell'ambulanza del 118 a seguito di una segnalazione di un'anziana in difficoltà. I pompieri, tramite l'autoscala, hanno raggiunto il terzo piano del condominio e dal balcone sono potuti entrare nell'alloggio. A richiedere aiuto, una 80enne caduta a terra e impossibilità a rialzarsi. La pensionata è stata così affidata alle cure del 118.