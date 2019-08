Reddito di cittadinanza per 3763 biellesi, ecco i dati in ogni comune

Sono 896.173 le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza accolte nel mese di luglio. Questi i dati resi noti dall'Inps attraverso il suo portale ufficiale nel quale si evince che, al 17 luglio 2019, sono pervenute 1,4 milioni di domande di cui 905 mila accolte, 104 mila in lavorazione e 387 mila respinte o cancellate.

L’importo medio mensile erogato nei primi tre mesi dall’istituzione della prestazione è pari a 489 euro, con un importo superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore dell’8% e del 14% nelle regioni del Centro e del Nord.Calato nella realtà nostrana, sono 3763 i biellesi percettori del Reddito di Cittadinanza, con un importo medio di 485,98 euro; inoltre, sono 1666 i nuclei familiari che ne hanno beneficiato.

Sempre in questi giorni, l'Inps ha pubblicato una nota ancor più dettagliata con l'elenco di tutti i comuni biellesi che usufruiscono della misura simbolo del Movimento 5 Stelle. A Biella sono stati 786 i beneficiari e, a seguire, ci sono Cossato (107), Valdilana (74), Andorno Micca e Candelo a pari merito con 53. Vigliano Biellese si ferma a 44. L'unico paese del Biellese dove nessuno ha fatto richiesta è stato Piedicavallo.

“Si tratta di dati importanti dei quali il gruppo M5S di Biella è fiero, in quanto i portavoce pentastellati hanno realizzando il sogno di tutti noi, restituendo dignità a coloro che versavano in stato di bisogno, non solo mediante il sussidio economico ma, anche e soprattutto attraverso una politica attiva del lavoro – spiegano i membri del Movimento in una nota stampa - Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza mira a contrastare la povertà e la disuguaglianza garantendo sostegno economico, reinserimento lavorativo e inclusione sociale. Come stabilito dalla normativa, i cittadini verranno seguiti in un percorso personalizzato tramite i Navigator, recentemente assunti dopo aver sostenuto un apposito bando. Quindi oggi avremo circa tremila nuovi dipendenti pubblici che si occuperanno del percorso di ricerca occupazionale dei soggetti interessati”.

“Sempre dai dati pubblicati si evince l'infondatezza di alcune dichiarazioni delle opposizioni -analizzano - il reddito è stato percepito non esclusivamente al sud, ma suddiviso in 55,7 % al sud e nelle isole e il 44,3 % al centro-nord (solo in Piemonte si parla di 102.309 persone). Così come non ha riguardato in maggioranza soggetti stranieri: i dati ci informano che il 90% sono cittadini italiani, solo il 6% è cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE, il 3% sono cittadini europei e il restante 1% sono familiari delle precedenti categorie; inoltre i paletti erano talmente rigidi che i "furbetti" hanno avuto vita dura e per coloro che sono riusciti a beneficiarne sono scattati immediatamente i provvedimenti previsti dalla sopracitata legge. Denuncie penali ai percettori e multe ai commissionari di lavoro in nero oltre, ovviamente, il ritiro della carta acquisti”.

Di seguito sono è riportato l'elenco completo dei comuni biellesi:

Ailoche 3

Andorno Micca 53

Benna 4

Biella 786

Bioglio 13

Borriana 4

Brusnengo 13

Callabiana 1

Camandona 5

Camburzano 4

Campiglia Cervo 7

Candelo 53

Caprile 1

Casapinta 4

Castelletto Cervo 4

Cavaglià 34

Cerrione 24

Coggiola 17

Cossato 107

Crevacuore 11

Curino 4

Donato 2

Dorzano 5

Gaglianico 36

Gifflenga 2

Graglia 8

Lessona 21

Magnano 4

Massazza 10

Masserano 19

Mezzana M. 2

Miagliano 13

Mongrando 38

Mottalciata 2

Muzzano 5

Netro 6

Occhieppo Inferiore 36

Occhieppo Superiore 12

Pettinengo 11

Piatto 4

Piedicavallo 0

Pollone 8

Ponderano 24

Portula 7

Pralungo 14

Pray 22

Quaregna Cerreto 5

Ronco Biellese 15

Roppolo 5

Rosazza 2

Sagliano Micca 24

Sala Biellese 13

Salussola 7

Sandigliano 16

Sordevolo 19

Sostegno 5

Strona 14

Tavigliano 2

Ternengo 3

Tollegno 29

Valdengo 5

Valdilana 74

Vallanzengo 1

Valle San Nicolao 10

Veglio 6

Verrone 2

Vigliano Biellese 44

Villa del Bosco 3

Villanova Biellese 1

Viverone 16

Zimone 5

Zubiena 15

Zumaglia 9