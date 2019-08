Il maltempo si abbatte sul Biellese: 65 mm a Trivero e oltre 15 interventi in provincia

Acquazzoni e temporali in tutto il Biellese, con oltre 15 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Questo il bilancio del maltempo che si è abbattuto ieri pomeriggio su tutto il territorio: alberi abbattuti sotto il peso della pioggia, caduta di massi e disagi alla viabilità per gli automobilisti. Diversi i comuni coinvolti: Portula, Trivero, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Mongrando, Strona, Sagliano Micca e Zubiena.

Inoltre, secondo il bollettino emanato dall'Arpa Piemonte, si sono registrate piogge intense, specialmente nelle zone dell'alto Piemonte e, in parte, nel Torinese e Vercellese. In particolare, i valori più significativi in 24 ore, alle ore 14 locali, sono stati osservati in diverse zone della regione, tra cui Trivero con 65 millimetri d'acqua. Sempre la stazione di Biella ha registrato 65 mm, con un massimo di 36 mm in un'ora. Oggi, sempre secondo l'Arpa, il tempo sarà stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'alta pressione di origine africana.