Le scrivo perchè Biella mi sta a cuore: ci sono nato e vorrei fosse più bella di quanto già lo è. Ad esempio, perchè non sistemare gli incroci del Bottalino e del Vandorno con due belle rotonde e togliendo quell' inutile parcheggio che impedisce ai pullman che si dirigono a Oropa di faticare con le manovre ogni volta? Per non parlare dello scempio che si vede in foto: brutta figura per il turismo che sale al Santuario”.