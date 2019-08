Prima in trasferta per il Biella Rugby, ecco il calendario ufficiale 2019/20

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della stagione sportiva 2019/20 del Campionato di Serie A Maschile che inizierà il prossimo 20 ottobre. Biella Rugby, inserito come già annunciato, nel Girone 1, inizierà in trasferta opposto a Asd Rugby Milano.

La prima partita giocata sul campo di casa è a calendario per la settimana successiva: il 27 ottobre, quando gli Orsi accoglieranno alla Cittadella del Rugby di Biella il VII Torino. Nove le giornate in totale che verranno disputate con girone di andata e ritorno.

Raduno

Il 19 agosto alle 19.45 la prima squadra si ritroverà al campo di via Salvo D’Acquisto per il primo raduno ufficiale di preparazione alla regular season.

Pre season

In programma tre test match che verranno disputati prima dell’inizio del campionato. Le date: 14 settembre alle ore 18 Brc vs Rovato; 21 settembre alle 18 Viadana vs Brc alle 18 e il 6 ottobre Valpolicella vs Brc alle 15.30. Tutti gli incontri saranno suddivisi in 4 tempi di 20’ ciascuno.