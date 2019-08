Nuovi elementi in campo per il Basket Femminile Biellese

Continua la costruzione dei roster delle squadre di Serie C e Promozione del Basket Femminile Biellese. Ancora graditi ritorni e nuovi tasselli. Tra le ragazze che rivedremo con la canotta della Bfb, Chiara Di Nubila, ferma da più di un anno a seguito di un brutto incidente stradale e diverse operazioni, proverà a rientrare anche se a settembre non avrà concluso totalmente il recupero.

Il secondo importante ritorno è Elisa Cavigioli, pedina fondamentale della Bfb ai tempi di Gaudino. La trentanovenne ferma da qualche anno, proverà a settembre per vedere se riuscirà a dare un cambio in più al play Ramella che, anche quest'anno, vorrà essere in campo nonostante i duraturi problemi al ginocchio.

È la novità invece la giovane Raffaela Romano. Classe 2001, è cresciuta tra Aosta e Udine dove ha fatto tutte la trafila delle giovanili. Anche per lei un'iniziale periodo di prova permetterà di scoprire le potenzialità future della giovane. Nonostante il roster della prima squadra sia già completo, la dirigenza è ancora attenta e pronta per sfruttare eventuali occasioni per portare sotto al Mucrone qualche atleta di peso e dare a coach Cardano luna squadra il più competitiva possibile.