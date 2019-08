Calcio: Colpo da Eccellenza per la Chiavazzese

Nuovo colpo di mercato per la Chiavazzese. In queste ore, è stato ufficializzato l'arrivo del centrocampista Gregorio Tiani, classe '00, giunto alla corte di mister Pertel con la formula del prestito direttamente dalla Biellese. Nella passata stagione, oltre a militare tra le fila della Juniores regionale laniera, ha esordito anche in Eccellenza agli ordini di mister Peritore.