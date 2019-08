Boxe, l'azzurrina biellese Matilde Ferraris vola in semifinale al Campionato Europeo a Tblisi FOTO

Stupenda Matilde Ferraris ai Campionati Europei di boxe "schoolgirl", in pieno svolgimento a Tblisi, in Georgia, dove la giovanissima atleta della Pugilistica Biella Boxe, allenata dal maestro Vincenzo Frascella, ha vinto con la maglia della Nazionale italiana i quarti di finale sconfiggendo la rappresentante della Turchia, Filiz Isik. Nei prossimi giorni, Matilde dovrà incrociare i guantoni per le semifinali con la rappresentante dell'Irlanda, Katie O'Keefee, che nei quarti ha sconfitto per 5 a 0 la rappresentante dell'Inghilterra. Come minimo, quindi, sarà medaglia di bronzo: un risultato eccezionale per la piccola società di Biella che ha già collezionato nei dieci anni di vita, innumerevoli convocazioni in Nazionale per i suoi atleti oltre ad aver conquistato numerosi titoli e successi anche internazionali, sia a livello elite, sia con i giovani e i giovanissimi. L'atleta biellese, nemmeno 14 anni, rappresentante per l'Italia della categoria dei 42 chili, ha saputo tener testa all'avversarsia con una boxe ordinata, molto tecnica, con rapidi movimenti delle gambe e con combinazioni precise che hanno messo in difficoltà la turca sin dai primi secondi del match. Matilde - consigliata all'angolo dal maestro della Nazionale e plurimedagliata, Valeria Calabrese, supportata dall'indimenticato campione del mondo Pro, Gianfranco Rosi - è stata molto precisa sia con il jab sia con il diretto destro che ha scosso in varie occasioni la pur valida e grintosa avversaria. Più che in altre occasioni, la biellese è apparsa sicura di sé e ha dimostrato di poter quindi competere con qualsiasi avversaria a livello europeo. L'irlandese, prossima avversaria di Matilde, è atleta molto aggressiva e decisamente preparata sulla corta distanza. Ha comunque delle caratteristiche che potrebbero per certi versi favorire la biellese più portata al combattimento alla lunga distanza.