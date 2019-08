A Salsomaggiore altro podio per la Biella 4 Racing

Termina con un bel secondo posto di divisione la trasferta in quei di Salsomaggiore Terme per la Scuderia Biella 4 Racing, dove Luca Maielli e Giovanni Gambino hanno battagliato fino all’ultima delle nove prove speciali in programma per agguantare la prima posizione fra le vetture di 7^ divisione, e, allo stesso tempo, per raggiungere il terzo gradino del podio assoluto fra le auto partecipanti alla Regolarità Sport, sfumato alla fine per pochi punti di penalità.

“Ci abbiamo provato - commentano i portacolori B4R all’arrivo - purtroppo alcuni piccoli errori ed imprecisioni ci hanno impedito di poter salire sul podio assoluto, ma siamo contenti lo stesso, anche se ci sarebbe piaciuto poter regalare un tale risultato alla nostra Scuderia che ci ha supportato lungo tutto il weekend sia da casa che sul campo gara con il prezioso aiuto di Andrea e Arianna. Sicuramente il nostro bagaglio di esperienza si è arricchito molto, e la nostra Peugeot 205 GTi ha viaggiato alla perfezione su strade veloci ma allo stesso tempo tecniche, differenti da quelle che si trovano nelle nostre zone e a cui siamo abituati. Ora vedremo di programmare il finale di stagione, ben felici comunque di quello che fin qui siamo riusciti a fare in questo 2019”.

Un ringraziamento da parte di Luca Maielli va anche al suo navigatore Giovanni Gambino, che nonostante le non ottimali condizioni fisiche, ha portato a termine la manifestazione stringendo i denti. Ora ad attendere la Scuderia Biellese c’è la pausa estiva di agosto, ma all’orizzonte si prospettano già gli impegni della seconda parte di stagione, ad iniziare dai primi giorni di settembre.