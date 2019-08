Qualità garantita per l’estate di Cavaglià, la Festa dei Giovani arriva in città per la 501a volta

Supera il mezzo millennio la storica Festa dei Giovani. A Cavaglià tutto è pronto per il 501° anniversario. Dal 9 al 19 agosto il paese si animerà tra giochi, giostre, musica, buon cibo e tradizioni. Si parte venerdì 9 agosto alle 18 con i saluti alle autorità, a seguire verrà attribuita la carica di Pretore a Valentina Crepaldi. Più tardi sarà il momento della cerimonia di investitura dei Dedicati con omaggio del Sonetto. Alle 21,30 invece partirà la tradizionale sfilata per le vie del paese accompagnati dalla Filarmonica di Cavaglià che segnerà l’apertura ufficiale della manifestazione insieme alla presenza delle autorità locali. Alle 22 tutti i presenti riceveranno i palloncini colorati e, per chiudere la prima serata di festa, dalle 22,30 ci si scatenerà con Dj Matrix e Lukas.

Da sabato 10 agosto alle 19, nel bar Verde, ad aspettare i visitatori ci saranno sfiziosi aperitivi in attesa dell’apertura della cucina, dalle 19,30, nello stand gastronomico. Sabato la specialità proposta sarà maialino al forno a seguire dalle 22 serata disco con Radio Gran Paradiso. Domenica 11 le attività partiranno dalla mattina alle 9,30, dopo il saluto alle autorità ci sarà la visita agli ospiti dell’infermeria “C.Vercellone” insieme alla Filarmonica del paese, alle 11 santa messa e alle 12 arriverà il momento della sfilata per il paese e la deposizione della corona in memoria dei caduti. Il bar Portico di Cavaglià aspetterà autorità e cittadini per le 12,30 per un buon aperitivo offerto dal comitato organizzatore. Alle 19,30 come ogni sera aprirà lo stand gastronomico, in questo caso la proposta culinaria sarà a base di rane e lumache per poi cantare con la tribute band di Ligabue Schegge sparse e a seguire Dj Seven. Inizia la settimana ma la Festa dei Giovani non si ferma un attimo.

Lunedì 12 agosto Cena di Pesce sempre al salone polivalente e alle 22 serata danzante in compagnia di Matteo Tarantino. Martedì 13 specialità della cucina saranno gli arrosticini e per proseguire al meglio la serata arriverà la band anni ’80 a far ballare tutti fino a tarda sera, gli Explosion, Seven Events. Mercoledì 14 agosto serata Paella e sempre dalle 22 si passa agli anni ’90 in compagnia dei Boombox e Dj Balling Vojager. Per la data di ferragosto il ritrovo sarà alle 18,30 per la 13a Camminata Podistica “Per le strade di Calliano” in collaborazione con l’Atletica Santhià. Alle 19,30 la specialità della serata sarà la tradizionale Panissa mentre alle 21,30 inizierà il Grande Evento e a seguire Dj Fitz.

Venerdì 16 agosto lo stand gastronomico cucinerà per tutti i presenti costata alla brace, il fuoco sarà il tema della serata, con lo spettacolo pirotecnico delle 22 in collaborazione con il comune di Cavaglià e i gestori del Luna Park sempre presente per tutti i giorni della festa. Alle 22,30 inizierà la sua esibizione il tributo a Jovanotti con Jovanotte, a seguire Dj Balling. Sabato 17 si potrà ordinare gnocco fritto in quantità per cena, per smaltirlo la serata disco potrà essere di aiuto grazie a Showzer Live feat Dj Seven.

Domenica 18 agosto si parte dalle 15,30 con la tradizionale sfida Comitato “Festa dei Giovani” ed ex Priori. Alle 19,30 ultima apertura dello stand gastronomico con la Cena degli ex Priori e dalle 22,30 Romeo e i Cooperfisa. A mezzanotte si chiuderà la 501a edizione della Festa con il passaggio di consegne alle Priore che saranno investite della responsabilità per la 502a Edizione 2020 e per portare avanti la tradizione e il divertimento a Cavaglià.

Sembrerebbe tutto concluso, ma lunedì sera ci sarà l’ultimissima serata al bar Palatucci e la promozione per le giostre con le attrazioni convenzionate a 1 euro per giro.

Per informazioni e prenotazioni contattare Valentina al 3465713989, Manuel al 3393757676 o Tiziano al 3408363950