La Notte dei Desideri arriva a Tavigliano con musica, panini e cocktail rinfrescanti

Per contrastare la calura estiva di queste settimana, i Priori di Tavigliano hanno escogitato un aperitivo sotto le stelle per la notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto, dalle 18, avrà inizio La Notte dei Desideri - la Priorada che NON c'era.

"Nell'estate del tormentone 'Ostia lido' abbiamo deciso di trasformare il polivalente in Tavigliano lido – spiegano gli organizzatori - Quindi sfoderate pareo, costume e cappello di paglia che i priori vi aspettano con musica, panini e cocktail rinfrescanti”.