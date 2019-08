Vigili del Fuoco di Vercelli e Novara mobilitati, dalle 18,30 di ieri, per un incendio avvenuto al Torrione di Vinzaglio: le fiamme hanno coinvolto una cabina elettrica che comanda i passaggi a livelli sulla linea Vercelli-Mortara. Sul posto, per le attività di messa in sicurezza sono intervenute squadre del Comando provinciale di Vercelli insieme ai colleghi di Novara.

Attualmente la linea ferroviaria è chiusa fino al ripristino della cabina.