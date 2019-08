Tradito dal navigatore, pullman con turisti rimane impantanato a Pollone

Fuori programma inaspettato per una comitiva di turisti proveniente da Bari. Questa mattina, poco dopo le 10.30, un pullman è rimasto impantanato in una stradina di frazione Chiavolino, nel comune di Pollone.

Il mezzo pesante si stava dirigendo verso il Santuario di Oropa e, molto probabilmente, è stato “tradito” da un'indicazione errata del navigatore. I due autisti si sono accorti dello sbaglio non appena hanno capito che la corsia stradale cominciava a stringersi impedendo loro il proseguimento lungo la strada.

Il bus si è dovuto fermare e, dopo aver fatto scendere le persone a bordo, ha iniziato le manovre del caso per invertire il senso di marcia evitando così il peggio. Ad assisterli la polizia locale. Dopo circa un'ora, il pullman è tornato indietro in direzione Biella. Un bello spavento risolto alla fine per il meglio.