Poiana si schianta contro una vetrata. Guarita, ecco le emozionanti immagini della sua liberazione VIDEO

Lieto fine per una giovane poiana che, nella serata di ieri, si è schiantata contro una vetrata di un'azienda situata in via Nazionale, a Biella. Nello scontro, il rapace ha riportato alcune contusioni ma fortunatamente nessuna ferita grave. Assistendo alla scena, il proprietario ha avvertito il nucleo recupero animali selvatici del coordinamento di Protezione civile.

Come ha confidato uno dei responsabili, Mario Raffa, l'animale è immediatamente soccorso e tenuto sotto osservazione perchè visibilmente disorientato; in seguito, dopo il meritato riposo, è stato lasciato andare nel tardo pomeriggio di oggi, al termine delle pertubazioni. Una volta liberata nella zona boschiva poco fuori Biella, la poiana si è librata in cielo lasciandosi alle spalle questo imprevisto.