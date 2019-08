Incidente in via Carso a Biella alle 18,30 FOTO

Sono in corso di accertamento delle forze di polizia le dinamiche dell'incidente accaduto tra due auto dopo le 18,30 a Biella in via Carso. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che una persona sia stata curata dal personale dell'ambulanza del 118 e forse trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le due vetture che si sono urtate sono una Renault Clio e una Citroen. Traffico rallentato per permettere l'assistenza e le operazioni di rilievo.