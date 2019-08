Furto con destrezza: identificati e denunciati due fratelli romeni

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri gli autori del furto della collana d'oro, del valore di circa 700 euro, portata via ad un 77enne di Massazza. La tecnica usata è quella dell'abbraccio e il fatto era successo l'11 luglio alle 12,30. Allora il pensionato aveva riferito ai militari di aver sentito la coppia parlare con un marcato accento straniero. A conclusione delle indagini i carabinieri di Salussola, in collaborazione con l'aliquota Norm di Biella, ha denunciato A.C. di 30 anni e F.C. di 29 anni, rispettivamente uomo e donna di origine romena e residenti a Milano. I due probabilmente sono anche fratelli avendo lo stesso cognome. La coppia è stata riconosciuta, tramite identificazione fotografica, dalla vittima e da alcuni testimoni. Ora i due dovranno rispondere del reato di furto in concorso ai danni di soggetto a minorata difesa.

LEGGI ANCHE: Furto con destrezza a Massazza, mentre lo abbraccia gli sfila la collana d'oro.