Biellese colpito da violento acquazzone. Oltre 15 gli interventi dei pompieri in poche ore

Il meteo di oggi con acquazzoni e temporali in tutto il Biellese, ha provocato grande lavoro per le squadre dei vigili del fuoco e altrettanti disagi agli automobilisti. Moltissimi gli alberi abbattuti, soprattutto nel pomeriggio dopo le 14, ora della violenta pioggia caduta sul territorio. I comuni dove sono dovuti intervenire i pompieri sono: tra gli altri, Portula, Trivero, Ronco, Vigliano, Mongrando, Strona, Sagliano e Zubiena. Transito, come detto, a volte interrotto per diversi minuti per dar modo ai pompieri di tagliare i fusti, ripulire le carreggiate e permettere il regolare passaggio della auto. Alle 19 gli interventi sono ancora in atto, quindi possibile siano ancora presenti altre situazioni di disagio.