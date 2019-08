Sagra della Madonna di Campra: “A rivederci al prossimo anno”

Anche quest’anno la Sagra della Madonna di Campra, che ha allietato l’estate di tanti biellesi, è terminata. I volontari della pro loco stanno smantellando le attrezzature e liberando la zona, aspettando solo la prossima estate, per tornare a divertirsi insieme. Dal 26 luglio al 5 agosto la festa ha proposto qualità, attenzione, buon cibo e buona musica. New entry un servizio di raccolta differenziata innovativo e rispettoso dell’ambiente. “Siamo tutti davvero contenti per la buona riuscita di questo ‘esperimento’ – commenta Alessandro della pro loco -. Speriamo di poter essere da esempio per le realtà organizzative del territorio. Dobbiamo lavorare bene anche a livello di rifiuti, con l’attività svolta alla sagra abbiamo dimostrato che si può fare con un po’ di impegno, ampiamente ripagato dalla soddisfazione di volontari e ospiti”.

Le postazioni per la differenziata, la cura meticolosa nello smistamento dei rifiuti, l’utilizzo di posate e piatti biodegradabili sono stati una vera e propria rivoluzione che la pro loco non abbandonerà facilmente. “Da 40 sacchi di spazzatura al giorno siamo arrivati a produrne 1 – continua Alessandro – Questo format è da portare avanti e continueremo a farlo per tutto l’anno e per le edizioni della sagra che seguiranno”.

Il lavoro della pro loco è stato notato da tutti, tanti complimenti sono stati rivolti a staff e organizzatori. “È bello quando le persone apprezzano il nostro impegno, lo facciamo anche per questo. Regalare momenti felici è uno dei nostri obiettivi e siamo contenti di riuscirci. Puntare sull’attenzione e la qualità ripaga con l’apprezzamento e la soddisfazioni di chi viene a trovarci”. Tanti sono stati gli ingressi nelle serate di festa, la capienza massima della sagra è di 2 mila persone a sera e quasi ogni volta si è arrivati a fare il pieno. “Un bel traguardo è stato anche vedere come la gente arrivasse numerosa non solo nel weekend, ma su settimana. Per noi vuol dire molto e ci ricarica”.

“Il nostro gruppo è formato da molti giovani - conclude Alessandro - , ogni anno si mettono in gioco per la buona riuscita della festa e ci tengono quasi quanto noi ‘veterani’. La loro presenza è importante oggi e per il futuro della sagra. Ogni sera durante il servizio e nella preparazione degli eventi scoprono, grazie al nostro esempio, cosa significa lavorare con professionalità, passione e qualità a partire da una festa di paese”.