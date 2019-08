"Mappiamo la città di verde", il plogging sbarca nelle scuole di Mongrando

Il plogging è una nuova attività outdoor che consiste nel fare sport all'aria aperta con la finalità di ripulire i percorsi affrontati. È un’attività di semplice jogging ma con un significato e per un valore molto più profondo: l’ambiente. Andrea Campagnolo, già ideatore di NaturalBOOM, il primo Mental Drink al mondo, abituato a partecipare alle pulizie delle spiagge durante la pratica del suo amato Surf, ha presentato l'idea di riproporlo sulle strade del Biellese. La migliore occasione per il lancio di questa iniziativa è stata la Biella Color School.

Silvia De Bianchi e Matteo Nalin, promotori di questo importante evento che vede coinvolti tutti gli istituti secondari biellesi, hanno sposato subito questa causa, l'hanno fatta diventare la sfida da sostenere per il nuovo anno e sono saliti senza esitazioni a cavalcare "quest'onda" con il Campa. Si è subito formato un bellissimo gruppo di lavoro e il tanto ambizioso progetto ha immediatamente creato grande interesse, tanto che Cosrab, Carrozzeria Campagnolo, bonprix e Conad si sono fatti sostenitori attivi del progetto. Istituzioni, Enti, Associazioni di tutto il territorio stanno valutando di contribuire alla riuscita e alla crescita esponenziale di questo movimento.

"Mappiamo la Città di Verde" ha l'obiettivo di ripulire il maggior numero di strade, sentieri, parchi e territorio con il supporto del maggior numero di classi degli istituti partecipanti. Ai migliori istituti e alle migliori classi verranno consegnate borse di studio finalizzate all'eco-sostenibilità e alla sostenibilità scolastica. La sfida partirà a settembre a Mongrando, grazie al consigliere Jessica Lacchia e all’assessore all’Istruzione Luisa Nasso, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mongrando. Ogni classe che parteciperà verrà dotata di un manuale e di un “plogging kit” per il mantenimento della pulizia di una parte del proprio territorio e per l’osservanza di tale valore.

Saranno due giornate e più di 250 ragazzi a dedicare, col patrocinio del Comune di Mongrando, una passeggiata dinamica, riforniti di attrezzatura utile alla raccolta di quanto disperso nell'ambiente di Mongrando. Il ritrovo sarà presso le scuole primarie e secondarie di Mongrando il 12 e il 13 settembre. L’evento è aperto a tutti.