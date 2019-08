Conto alla rovescia per il luna park di Cossato

Si rinnova l'appuntamento con il luna park di Cossato. Dal 9 al 25 agosto, giungeranno in piazza Croce Rossa oltre 50 attrazioni tra giostre per bambini e stand enogastronomiche per la felicità di giovani e famiglie. Come accade ormai da diverso tempo, non tutte le attrazioni rimarranno fino alla fine ma già alcune si muoveranno a partire da martedì 20 agosto. Il parco chiuderà le porte alle 00.30 nei giorni festivi e feriali e all'1 di notte in quelli prefestivi.

Ma è lo spettacolo pirotecnico che regalerà emozioni profonde, in programma nella serata di lunedì 19 agosto. In caso di maltempo lo stesso evento sarà rinviato al giorno seguente, martedì 20 agosto. Inoltre, nel periodo indicato, il mercato cittadino del mercoledì sarà spostato nei giorni di mercoledì 14 e 21 agosto lungo via Lamarmora, Via Ranzoni, Via Marconi, Via Repubblica, Piazza Angiono, Piazza Gramsci e Piazza Piave.