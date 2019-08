CNA Biella sigla la convenzione con Piemex

CNA Biella ha da poco siglato una convenzione con Piemex, circuito di credito commerciale, con l'obiettivo di offrire ai nostri associati nuove occasioni commerciali e relazionali.

In che cosa consiste la convenzione con Piemex

Si tratta di un vero e proprio patto per sostenersi reciprocamente, fare rete in modo virtuoso e offrire ai rispettivi iscritti (di CNA e di Piemex) strumenti per affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo. Un’alleanza che unisce le rispettive sensibilità e capacità e che costituisce l’approdo naturale del dialogo continuo e proficuo tra le due realtà da sempre attente alle esigenze di sviluppo del territorio.Grazie a questa intesa tutte le aziende associate a CNA Biella potranno accedere all’intera gamma di servizi offerti da Piemex godendo di condizioni estremamente vantaggiose, in primis l’iscrizione che sarà scontata del 50% e che consentirà a tutti i nostri associati di sviluppare interessanti e importanti azioni di networking con le aziende aderenti al Circuito.

Viceversa, gli iscritti al Circuito Piemex potranno pagare in crediti a CNA la quota associativa e gli altri servizi.Solo in Piemonte sono più di 400 le PMI che quotidianamente operano nel Circuito di Credito Commerciale. Una rete che si estende anche al di fuori della regione dato che Piemex agisce in sinergia con Sardex, circuito madre che conta su oltre 4000 aderenti in Sardegna, Liberex (Circuito dell’Emilia-Romagna) e Sardex in Liguria.Con la sottoscrizione della convenzione, di fatto, si aprono per gli iscritti CNA nuovi e ampi spazi commerciali e relazionali con migliaia di altre realtà imprenditoriali.

Che cos'è Piemex?

Piemex è una rete di professionisti e aziende che partecipano a un mercato complementare e aggiuntivo rispetto a quello tradizionale operante in Piemonte dal 2013. L’obiettivo è mettere in relazione le imprese tra loro e rafforzare il loro legame con l’economia locale fornendo servizi di promozione ad alto valore aggiunto e strumenti di pagamento e di credito complementari a quelli tradizionali.La sua funzione più importante è ancorare la ricchezza al territorio e, attraverso il sostegno reciproco tra imprese locali, aiutare il tessuto produttivo a recuperare, mantenere o acquisire preziose quote di mercato.

Piemex, infatti, non si sostituisce al mercato tradizionale ma si somma ad esso offrendo opportunità di crescita ulteriori in termini di clientela e di fatturato, puntando su valori come il mutuo sostegno e la fiducia. E noi di CNA Biella, forti dei nostri oltre 1200 associati, siamo impegnati da 50 anni a sostenere il percorso di crescita delle imprese artigiane facendo leva sul forte radicamento territoriale e sul costante dialogo con le istituzioni agendo sempre come soggetto promotore dello sviluppo locale. Ecco perché è nata questa sinergia: se vuoi maggiori informazioni, non esitare a contattarci!

Una bella Case History

Leggi sul blog di Piemex la storia di una nostra associata, la Carpenteria Argentero di Cristina Argentero, che è stata la seconda azienda di Biella, nonché la prima azienda femminile, ad aderire a Piemex.