Super biellesi all'European Master Games 2019: tre argenti e un bronzo

L'European Master Games 2019 si chiude con tre argenti e un bronzo per i colori biellesi della Asd Club 94. Mercoledì 31 luglio, a Giaveno (TO) nel Palazzetto dello Sport, si sono svolti gli incontri valevoli per il titolo continentale degli “European Master Games 2019”. Cinque gli atleti in gara per la società di Gaglianico: Stefano Giordani classe M4, cat. Fino a kg. 67, 2° classificato - Luca Biondi, M4, cat. Fino a kg. 84, 2° classificato - Mirko Marangon, M2, cat. Fino a kg. 67, 2° classificato - Stefano Landi, M5, cat. Fino a kg. 75, 3° classificato e Roberto Zambaldi, M5, cat. Fino a kg. 75, 5° classificatoI combattimenti, iniziati al mattino, sono stati tutt’altro che facili. La maggioranza dei partecipanti (tutti con parecchi DAN all’attivo) sono professionisti del settore e appartengono alle categorie Maestri e/o istruttori. Quindi, tre medaglie d’argento e una di bronzo, sono davvero un grande risultato per gli atleti del M° Stefano Giordani. Il prossimo appuntamento internazionale di alto livello sarà, nel 2021, a Kyoto durante i “World Master Games.