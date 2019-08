6° Giro dei Tre Guadi a Zubiena, in 61 alla 12 km competitiva FOTOGALLERY

61 runner si sono sfidati alla 12 km competitiva del 6° Giro dei Tre Guadi a Zubiena. La corsa competitiva, programmata per domenica 4 agosto, e divisa in percorso da 6 e da 12 km è partita alle 9,45 dalla sede della pro loco dei paese. Erano 39 gli sfidanti uomini alla 12 km mentre 22 le donne che hanno corso domenica mattina, in una giornata soleggiata ma non soffocante.

1° assoluto nella classifica maschile è arrivato Marco Ghilardelli dell’ Olimpia Runners in 48’02’’, 2° Matteo Riva dell’ASD GranParadiso con un tempo di 48’03’’, 3° Fabrizio Riesi della Splendor Cossato in 48’25’’, 4° Mauro Buvet del Pont Saint Martin in 50’31’’, 5° Daniele Chiodi della Biella Running con un tempo di 51’00’’, 6° Oscar Boggian dello Zegna con 51’25’’, 7° Matteo De Santo dell’AS Gaglianico ’74 con 53’12’’, 8° Simone Borri sempre dell’AS Gaglianico ’74 con 53’50’’, 9° Andrea Zublena della società Runcard con 57’57’’ e 10° Giovanni Bonfante dell’AS Gaglianico ’74 con 58’19’’.

Per la classifica femminile assoluta è arrivata 1a Rosa Orlarey della Podistica Dora Baltea in 1h00’07’’, 2a Federica Policante La Vetta Running con un tempo di 1h01’00’’, 3a Antonella Manfrinato dell’Olimpia Runners con 1h03’23’’, 4a Esmeralda Toffano dell’ADP Pont Saint Martin con 1h03’28’’, 5a Stefania Zanellato dell’AS Gaglianico ’74 con un tempo di 1h05’35’’, 6a Simona Banfo del Biella Running con 1h05’49’’, 7a Simona Tessarolo di La Vetta Running con 1h08’00’, 8a Monica Perardi dell’UISP Pont Saint Martin con 1h09’24’’, 9e a pari merito Emanuela Cerri dell’ASD Gaglianico ’74 e Camela Valli dell’UISP Biella con 1h10’39’’ e 10a Gianna Vaccari dell’UISP Podistica Dora Baltea con 1h10’58’’.