Regione, la discussione sull'Autonomia partirà a settembre

Il 2 settembre la Conferenza dei capigruppo si riunirà dopo la pausa estiva e nei giorni seguenti la prima Commissione inizierà l’esame della partita dedicata all’Autonomia differenziata. Intanto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, porterà in Ufficio di presidenza le proposte di modifica del Regolamento necessarie all’istituzione delle Commissioni permanenti sull’Autonomia e sulla legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi.

L’istituzione delle due Commissioni permanenti era stata richiesta da un ordine del giorno approvato dall’Aula il primo agosto.Questo è quanto è emerso nella Conferenza dei capigruppo convocata questa mattina a Palazzo Lascaris.Nel corso della seduta il presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio, ha annunciato che venerdì 9 agosto l’Esecutivo approverà una proposta di autonomia differenziata per integrare quella approvata lo scorso anno dall’Assemblea.

Si tratta di una delibera aperta per consentire la più ampia discussione in Consiglio e, sulla base del confronto, la Giunta formulerà un documento definitivo da portare all’approvazione dell’Aula e quindi a Roma. Lo scopo è procedere entro l’autunno per riuscire ad inserire il Piemonte all’interno del gruppo di Regioni - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – che ha iniziato la discussione con il Governo.