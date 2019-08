On. Andrea Delmastro: "Normativa scuolabus da modificare. Per i comuni montani è devastante"

Riceviamo e pubblichiamo. "Grazie alla segnalazione del Sindaco del Comune di Pray in data 2 agosto, ho provveduto a depositare l'allegata interrogazione sul tema incredibile dello scuolabus. Con delibera n. 46/2019, la Corte dei Conti, sezione di controllo del Piemonte, ha infatti escluso qualsiasi discrezionalità per l’azione amministrativa dell’ente che intenda agevolare la frequenza all’attività didattica da parte dell’utenza scolastica sulla base di una legittima ma draconiana interpretazione dell'art. 117 del TUEL. Il servizio di scuolabus rientrerebbe nella categoria dei servizi pubblici locali e quindi allo stesso andrebbe applicata al clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 63/2017 oneri di ammortamento tecnico-finanziario.

La normativa deve essere immediatamente modificata, poichè impedisce, di fatto, ai Comuni di intervenire, seppur indirettamente, a favore delle famiglie e del diritto allo studio. In particolare tale draconiana applicazione della normativa avrebbe effetti devastanti sui nostri Comuni montani che, con risorse proprie, eroicamente mettono in campo servizi alle famiglie con prole al fine di contrastare lo spopolamento delle nostre montagne. Siamo al paradosso, certamente involontario ma per questo non meno funesto, per cui non solo non vengono agevolati come si dovrebbe i Comuni montani, ma vengono addirittura "intralciati" nelle loro politiche attive a favore delle famiglie e del mantenimento dei servizi alle famiglie per contrastare lo spopolamento e invertire il pericolosissimo trend!

Fermo restando il prossimo deposito di apposita proposta di modifica legislativa a mia firma, ho immediatamente inoltrato interrogazione ai Ministeri competenti perchè solo la decretazione di urgenza consentirebbe ai comuni a Settembre di proseguire nelle virtuose pratiche di servizi alle famiglie e agli studenti".